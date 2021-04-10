Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, COVID-19 önlemleri kapsamında Camikebir Mahallesi’nde bir işletmede denetim yaptı.

Ekipler, salgın tedbirlerini ihlal eden işletmeye 10 bin 407 lira, 72 müşteriye de sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 64 bin 800 lira para cezası kesti.