Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 04:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da tedbirleri ihlal eden 72 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek eğlence düzenleyen bir işletme ile 72 müşterisine 75 bin 207 lira para cezası uygulandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, COVID-19 önlemleri kapsamında Camikebir Mahallesi’nde bir işletmede denetim yaptı.
Ekipler, salgın tedbirlerini ihlal eden işletmeye 10 bin 407 lira, 72 müşteriye de sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 64 bin 800 lira para cezası kesti.
Etiketler: Koronavirüs
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