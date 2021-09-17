Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan geçişler başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 aydır İran tarafı kapalı olan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılmasıyla geçişler başladı.
Van'ın, İran sınırındaki Saray ilçesinde bulunan, 24 Mart 2020'de araç ve yaya geçişlerine kapatılan gümrük kapısında, İran tarafının dün açılmasıyla hareketlilik yaşandı.
Yaptırdıkları COVID-19 testi negatif çıkan İranlılar, sabah saatlerinden itibaren kontrollerin ardından gümrük kapısından Türkiye'ye giriş yaptı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Van
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