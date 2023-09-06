Az Bulutlu 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.09.2023 18:35

Kapadokya'da sıcak hava balonu minarenin alemine çarptı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, sıcak hava balonu bir minarenin alemine çarptı. Çarpmanın etkisiyle alem eğildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sıcak hava balonunun minarenin alemine çarpması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçede havalanan sıcak hava balonu, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerinin bulunduğu alana yöneldi.

Bahçelievler Mahallesi’ndeki Memiş Aksoy Camisi'nin üzerinden geçtiği esnada balonun brandası minarenin alemine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle alem eğildi.

Bir vatandaş, balonun aleme çarpmasını cep telefonu ile kaydetti.

Öte yandan, aleme çarpan balonu işleten firmanın, minaredeki hasarı tazmin ettiği öğrenildi.

ETİKETLER
Kapadokya Nevşehir
Sıradaki Haber
Diyanet depremzede üniversite öğrencilerini umreye gönderiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf'ı kabul etti
18:43
İngiltere'de yılın sıcaklık rekorunun bu hafta kırılacağı tahmin ediliyor
18:24
Diyanet depremzede üniversite öğrencilerini umreye gönderiyor
18:16
Selimiye'de restorasyonun önümüzdeki yıl bitirilmesi hedefleniyor
18:11
Akşener: Bundan sonra ittifak sistemi içinde olmamaya kararlıyız
18:06
Antalya'da 37'nci insansız yangın gözetleme kulesi hizmete başladı
Kırklareli'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
Kırklareli'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
FOTO FOKUS
Kapadokya'da sıcak hava balonu minarenin alemine çarptı
Kapadokya'da sıcak hava balonu minarenin alemine çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ