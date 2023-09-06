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Türkiye
AA 06.09.2023 18:14

Selimiye'de restorasyonun önümüzdeki yıl bitirilmesi hedefleniyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, Selimiye Camii'ndeki restorasyon çalışmalarının önümüzdeki yıl büyük oranda tamamlanacağını söyledi.

Selimiye'de restorasyonun önümüzdeki yıl bitirilmesi hedefleniyor

Edirne Polis Bahçesi'nde kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Vali Yunus Sezer, Selimiye'deki restorasyon işinin kentteki en büyük projelerin başında geldiğini ifade etti.

Sezer, cami içi ve dışındaki çalışmalarda önemli yol alındığını dile getirdi.

Selimiye'de restorasyonun önümüzdeki yıl bitirilmesi hedefleniyor

"Tekrar eski ihtişamlı haline dönecek"

Restorasyonun hızlı şekilde ilerlediğini vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Hemen hemen üç tane minaresiyle ilgili çalışmalar tamamlanmış. Bir minaresiyle ilgili onda da çok az bir çalışma yapılacağı için sona bırakılmış. Yine içeride de kalem işleri dahil olmak üzere diğer bütün çalışmalar hızlı bir şekilde yürüyor. Selimiye'deki restorasyon çalışmaları önümüzdeki yıl büyük oranda tamamlanacak. 2025 hedefi koymuşlar ama oradaki işin yüklenicisi çok hızlı çalışıyor. Daha önce de önemli restorasyon projelerine imza atmış bir yüklenici. Dolayısıyla burada çok hızlı bir şekilde çalışıldığını hem Bilim Kurulu'yla beraber ortak istişare halinde çalışıldığını takip ediyoruz. İnşallah tamamlanacak ve tekrar eski ihtişamlı haline dönecek."

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarına 2021 yılının Kasım ayında başlanmıştı.

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