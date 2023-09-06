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Türkiye
AA 06.09.2023 18:23

Diyanet depremzede üniversite öğrencilerini umreye gönderiyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 752 üniversite öğrencisini "Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında umreye gönderiyor.

Diyanet depremzede üniversite öğrencilerini umreye gönderiyor

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde 7 günlük planlanan umre turları kapsamında ilk grup yola çıktı.

Başkanlık tarafından belirlenen din görevlileri rehberliğinde kutsal topraklara gönderilecek 752 üniversite öğrencisi, 10-16 Eylül arasında yurda dönecek.

"Gençlik yıllarında manevi atmosferi yaşatmak için bu turları düzenliyoruz"

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 15 Ağustos'tan itibaren başlayan umre turlarına ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Hayırseverlerin desteğiyle depremlerin etkilediği 11 ildeki öğrencileri kutsal beldelere göndermeye başladıklarını belirten Bircan, "Buradaki amacımız gençleri Kabe, Beytullah ve Ravza ile buluşturmaktır. Kardeşlerimize gençlik yıllarında o manevi atmosferi yaşatmak için bu turları düzenliyoruz." diye konuştu.

Umreye gidecek gençlerin Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok acı yaşadıklarını anlatan Bircan, "Başkanlık olarak bir nebze de olsa orada yaşayan gençlerimizin yaşadıkları acıları gidermek amacıyla onları Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye götüreceğiz." ifadesini kullandı.

Öğrencilere yaşadıkları illerdeki il müftüleri koordinesinde umre eğitimleri vereceklerini ifade eden Bircan, "Bizim hem Mekke-i Mükerreme'de hem de Medine-i Münevvere'de ekip başkanlarımız var. Gençlerimiz için 7 günlük bir umre programımız var. Bu programın 3 gününü Medine, 4 gününü ise Mekke'de planlıyoruz. Bu öğrencilerin bir kısmı Cidde'de inip akabinde Mekke'ye, bir kısmı ise Medine'de inip daha sonra Mekke'ye geçecek." bilgisini verdi.

Bircan, ilk etapta deprem bölgesindeki gençleri umreye göndereceklerini, daha sonra hayırseverlerin desteğiyle 81 ildeki gençleri peyderpey umreye göndermeyi planladıklarını kaydetti.

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