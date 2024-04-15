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Türkiye
AA 15.04.2024 11:55

Kapadokya'da müze ve ören yerleri 9 günde 243 bin 632 kişiyi ağırladı

Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 243 bin 632 kişi gezdi.

Kapadokya'da müze ve ören yerleri 9 günde 243 bin 632 kişiyi ağırladı

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, tarihi mekanları, kültürel değerleri ve doğal zenginlikleri ile turistlerin ilgisini çeken Kapadokya, Ramazan Bayramı tatilinde en çok tercih edilen turizm destinasyonları arasında yer aldı.

Tatil süreci boyunca Nevşehir genelindeki otellerde doluluk yüzde 100'e yaklaşırken müze ve ören yerlerinde de yoğunluk oluştu.

UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ndeki bölgeye gelenler sıcak hava balonu, at ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlara katıldı.

En çok turist Zelve Ören Yeri'ni gezdi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 6-14 Nisan'ı kapsayan 9 günlük bayram tatilinde bölgedeki müze ve ören yerlerine 243 bin 632 kişi giriş yaptı.

Bayram tatilinde, en çok ziyaretçi çeken Zelve Ören Yeri'ni 67 bin 968 kişi gezerken, Göreme Açık Hava Müzesi'nde 56 bin 851, Hacı Bektaş Veli Müzesi'nde 38 bin 250, Kaymaklı Yeraltı Şehri'nde ise 34 bin 174 turist ağırlandı.

Kapadokya'da aynı alanlar geçen yıl 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 73 bin 605 kişiyi konuk etmişti.

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