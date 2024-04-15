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Türkiye
AA 15.04.2024 11:30

Biyokaçakçılıktan 65 kişiye idari para cezası verildi

Bakan Yumaklı, biyokaçakçılıkla mücadele kapsamında son 10 yılda 65 kişiye idari para cezası verildiğini açıkladı.

Biyokaçakçılıktan 65 kişiye idari para cezası verildi
[Fotoğraf: Arşiv]

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İyi Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın biyokaçakçılığın önlenmesi için alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Biyololjik çeşitliliğin biyokaçakçılık yoluyla istismar edilmesinin önlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Yumaklı, Türkiye'de ilk kez 2013-2015 arasında Biyokaçakçılıkla Mücadele Projesi'nin hayata geçirildiğini aktardı.

İbrahim Yumaklı, proje çerçevesinde bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra 33 çalıştayın yapıldığını, Sahil Güvenlik Komutanlığınca da 17 ilde deniz genetik kaynakları ve biyokaçakçılık konularında seminerler düzenlendiğini ifade etti.

Biyokaçakçılıkla Mücadele Eylem Planı'nın hazırlandığını hatırlatan Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığınca "Biyokaçakçılıkla Mücadele Bilgi Sistemi"nin kurulduğunu, bu sistemin İçişleri Bakanlığına da açık olduğunu bildirdi.

"Biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği temin edilmektedir"

Bakan Yumaklı, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi'ne üye olunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"CITES ek listelerinde yer alan yabani türlerin, parça ve türevlerinin uluslararası ticaretinde CITES izin belgesi düzenlenirken CITES kapsamı dışındaki yabani türlerin, parça ve türevlerinin uluslararası ticaretinde Kara Avcılığı Kanunu'na istinaden çıkarılan Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik çerçevesinde ihracata uygunluk belgesi düzenlenmektedir. Böylece uluslararası ticaretin kontrolü sağlanarak türlerin nesillerinin devamlılığı ve biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği temin edilmektedir. Biyokaçakçılıkla mücadele kapsamında ülkemizde son 10 yılda gerçekleşen 39 vakaya ait 65 kişiye idari para cezası uygulanmıştır. Biyokaçakçılıkla mücadele kapsamında doğa eğitimleri yapılmakta, medya araçları vasıtasıyla bilgilendirme faaliyetleri yürütülmektedir."

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