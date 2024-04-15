Açık 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.04.2024 11:51

Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

Bakırköy'de, kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp emekli kadının 4 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyasını dolandıran şüpheli tutuklandı.

Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 29 Mart'ta F.O.M'nin, kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesiyle evine gelen kişiye 4 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyasını verdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin olaydan bir hafta sonra mağdur kadınla bir kez daha telefonla irtibat kurup, bu kez bankada bulunan parasını çekmesini ve evine gelecek kişiye vermesini istemeleri üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Mağdurun adresinde gerekli tedbirleri alan ekipler, parayı almaya gelen İ.T.K'yi suçüstü yakaladı.

Emniyette sorgulanan şüpheli hakkında 5 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.T.K., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ETİKETLER
Dolandırıcılık İstanbul
Sıradaki Haber
İstanbul'un barajlarındaki doluluk yüzde 81,29 ölçüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:24
Bakan Işıkhan: İstihdam sayımız tarihi zirvesini yeniledi
12:20
İsrail'in, Nuseyrat Kampı'na düzenlediği saldırıda ölen Filistinlerin sayısı 5'e yükseldi
12:18
Macron, Ürdün hava sahasında İran'a ait dronları vurduklarını belirtti
12:16
İsrail ordusu Lübnan sınırında 4 askerinin yaralandığını açıkladı
12:08
Kamyonet, ışıklarda bekleyen otomobile çarptı: 11 yaralı
12:04
İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen 11 hastanın organları bağışlandı
Kapadokya'da müze ve ören yerleri 9 günde 243 bin 632 kişiyi ağırladı
Kapadokya'da müze ve ören yerleri 9 günde 243 bin 632 kişiyi ağırladı
FOTO FOKUS
İstanbul'da bir kişi atla trafiğe çıktı
İstanbul'da bir kişi atla trafiğe çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ