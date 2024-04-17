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Türkiye
AA 17.04.2024 13:36

Kapadokya'da balon turlarına rüzgar engeli

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle iki gün ertelendi.

Kapadokya'da balon turlarına rüzgar engeli
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Turistlerin Kapadokya'nın ilginç manzarasını kuşbakışı izlemesine olanak sunan sıcak hava balon turu, bölgede zaman zaman şiddetini artıran rüzgar nedeniyle ertelendi.

Meteoroloji verilerine göre, saatteki hızı yükseklerde aralıklarla 27 kilometreyi bulan rüzgarın yarın da etkili olacağı tahmin ediliyor.

Balon turları, hava koşullarının normalleşmesiyle 19 Nisan Cuma gününden itibaren yeniden başlayacak.

Bölgedeki balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce uygun hava şartlarında verilen izinle gerçekleştirilebiliyor.

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