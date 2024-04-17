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Türkiye
AA 17.04.2024 13:21

Çeşme'de bayramın ardından ot festivali hazırlığı başladı

Çeşme'de turizmciler, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ardından Alaçatı Ot Festivali ile ilçe genelinde turizm hareketliliği yaşanmasını bekliyor. Festival için bugün itibarıyla doluluk yüzde 70'lere ulaşmış durumda.

Çeşme'de bayramın ardından ot festivali hazırlığı başladı

Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Çeşme, bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek Alaçatı Ot Festivali'ne hazırlanıyor.

"Öze dönüş" sloganı ve "şevketi bostan" temasıyla 18-21 Nisan'da düzenlenecek festivalde yöreye özgü otlar ve bu otlarla yapılacak yemekler, kurulacak stantlarda ziyaretçilerle buluşturulacak.

Ünlü şeflerin sunum ve eğitimlerine sahne olacak festivalde gastronomi alanındaki deneyimsel etkinliklere ünlü sanatçıların konserleri de eklenecek.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Festivalde Ege'ye özgü 40'ın üzerinde otun lezzeti sunuluyor"

Ülke genelinde tanınırlığa ulaşan Alaçatı Ot Festivali'nin, bu yıl da bir milyonun üzerinde ziyaretçiyi Çeşme'ye çekmesi bekleniyor.

Ramazan Bayramı tatilinde yüzde 100 doluluğa ulaşan Çeşme'deki turistik tesisler, erken başlayan sezonu festival hareketliliğiyle sürdürmek istiyor.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir,  Alaçatı'da düzenlenen ot festivalinin Türkiye'de ilklerden olduğunu, birçok kentte benzer festivallerin düzenlenmesine örnek olduğunu söyledi.

Alaçatı'ya gelenlerin ilçenin mimari ve doğal güzelliklerinin yanı sıra Ege lezzetleriyle de tanıştığını anlatan Demir, "Bu festivalde Ege'ye özgü 40'ın üzerinde otun lezzeti sunuluyor. Bu lezzetler evlerde hazırlanıyor. Ot festivali nisan ayında yani otların büyüdüğü aylarda yapılıyor. Çeşme'nin turizmine önemli ölçüde enerji katıyor. Doluluklarımızı yükseltiyor. Sezonun erken açılmasına sebep oluyor" dedi.

Demir, Çeşme'nin ot festivaline hazır olduğunu, festivalin gelecek dönemde uluslararası boyut kazanması için çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Fiyatlarımız rahatsız etmiyor"

Çeşme'deki otellerin 9 gün süren Ramazan Bayramı tatilinde güzel bir dönem yaşadığını anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Festivaller turizmin ilacı. Ciddi destek oluyor, insanların o bölgede tatil yapmalarını sağlıyor. Böyle olunca da festivallerde otellerimizdeki doluluklar yükseliyor. Açık otellerimizin 15-16 bin yatak kapasitesi vardı. Bayramda yüzde 100 dolu geçti. Ot festivali için bugün itibarıyla yüzde 70'i yakalamış durumdayız. Bu festivalde de doluluklarımızı hafta sonu yüzde 70-80'e doğru taşıyacak gibi görünüyoruz."

İlçenin bu yıl turizmde rakamlarını önceki yılın üzerine taşıyacağını, erken rezervasyonların umut verici olduğunu dile getiren Demir, "Fiyatlarımızı makul şartlarla iç piyasaya sunuyoruz. Fiyatlarımız rahatsız etmiyor. Şu anda bizim geçen seneye göre erken rezervasyonlarımızda yüzde 60'a yakın bir artış var" ifadesini kullandı.

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