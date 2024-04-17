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Türkiye
AA 17.04.2024 13:02

Hakkari'de bazı alanlar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Hakkari Valiliği, kentte bazı alanların 5 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.

Hakkari'de bazı alanlar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari ili Merkez ilçesi Kuş, Kuştiyan, Belkız kırsalında bulunan bölgeler 17 Nisan saat 01.00-21 Nisan saat: 23.59 tarihleri arasında 5 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın bu tarihlerde mezkur bölgeye kendi can ve mal güvenlikleri açısından izinsiz girmemeleri önem arz etmektedir."

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