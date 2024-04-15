Kanyonlarıyla ünlü Pınarbaşı bayramda nüfusunun 20 katına çıktı

Merkez nüfusu yaklaşık 2 bin 500 olan ilçe son yıllarda doğaseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen ve doğal akvaryumu anımsatan Horma Kanyonu, "Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve dünyanın en büyük dördüncü mağarası olarak gösterilen Ilgarini Mağarası'nın bulunduğu ilçeyi 9 günlük tatilde yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Zarı Çayı'nın asırları bulan yolculuğunda oluşan Horma Kanyonu, son düzenlemelerle kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformla bir ucundan diğer ucuna kadar yürüyerek geçilebilir hale getirildi. Dev kayalar arasında ahşap platformdan geçerken kanyonun tüm güzellikleri görülebiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Belediye Başkanı Serkan Arı, 9 günlük tatilde bölgeyi yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiğini ve sezona çok güzel başladıklarını anlattı.

İlçenin turizmde parlayan yıldız olduğunu ifade eden Arı, "Milli Parklar tarafından bölgeye yapılan yatırımlarla ilçemiz doğa turizminde adından söz ettiren bir turizm destinasyonu haline geldi. Kanyonları, şelaleleri ve mağaraları ile ülke çapında duyulmaya başlandı. Bu sayede her geçen gün ilçemize olan ilgi artmaya devam ediyor" dedi.

Arı, doğa turizmini geliştirmek adına bölgeye yapılan yatırımların artarak devam edeceğini belirtti.

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