Açık 20.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.04.2024 13:40

Kanyonlarıyla ünlü Pınarbaşı bayramda nüfusunun 20 katına çıktı

Kanyonları ve doğal güzellikleriyle ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi, Ramazan Bayramı tatilinde nüfusunun yaklaşık 20 katı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Kanyonlarıyla ünlü Pınarbaşı bayramda nüfusunun 20 katına çıktı

Merkez nüfusu yaklaşık 2 bin 500 olan ilçe son yıllarda doğaseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen ve doğal akvaryumu anımsatan Horma Kanyonu, "Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve dünyanın en büyük dördüncü mağarası olarak gösterilen Ilgarini Mağarası'nın bulunduğu ilçeyi 9 günlük tatilde yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Zarı Çayı'nın asırları bulan yolculuğunda oluşan Horma Kanyonu, son düzenlemelerle kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformla bir ucundan diğer ucuna kadar yürüyerek geçilebilir hale getirildi. Dev kayalar arasında ahşap platformdan geçerken kanyonun tüm güzellikleri görülebiliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Belediye Başkanı Serkan Arı, 9 günlük tatilde bölgeyi yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiğini ve sezona çok güzel başladıklarını anlattı.

İlçenin turizmde parlayan yıldız olduğunu ifade eden Arı, "Milli Parklar tarafından bölgeye yapılan yatırımlarla ilçemiz doğa turizminde adından söz ettiren bir turizm destinasyonu haline geldi. Kanyonları, şelaleleri ve mağaraları ile ülke çapında duyulmaya başlandı. Bu sayede her geçen gün ilçemize olan ilgi artmaya devam ediyor" dedi.

Arı, doğa turizmini geliştirmek adına bölgeye yapılan yatırımların artarak devam edeceğini belirtti.

-

ETİKETLER
Kastamonu Ramazan Bayramı
Sıradaki Haber
Rize'de otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:54
Çin Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
13:49
MSB: ABD ile gerçekleştirilecek eğitimlerin son dönemde yaşananlarla ilgisi yok
13:34
10 yaşındaki kız öğrenci, Gazzeli çocuklar için 8 bin sterlin bağış topladı
13:34
Rize'de otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
13:29
Kremlin: Tüm Orta Doğu ülkelerini itidalli olmaya çağırıyoruz
13:31
ODTÜ'nün projesi gezegenleri internetle birbirine bağlayacak
Londra'da ilkbahar
Londra'da ilkbahar
FOTO FOKUS
Teknelerin kafa kafaya çarpıştığı anlar kamerada
Teknelerin kafa kafaya çarpıştığı anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ