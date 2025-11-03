Çok Bulutlu 13.2ºC Ankara
İHA 03.11.2025 20:42

Kantinden döner yediler, hastanelik oldular

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kantinden döner ve ayran tüketen 11 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kantinden döner yediler, hastanelik oldular

Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul kantininden döner ve ayran alan öğrenciler, kısa süre sonra karın ağrısı, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri yaşamaya başladı.

Durumu fark eden öğretmenler ve okul idaresi, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Zehirlenme belirtisi gösteren 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından okul kantininde satılan dönerle ilgili inceleme başlatıldı.

