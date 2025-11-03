Duman 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.11.2025 16:20

Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: AA]

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden M.E. idaresindeki otomobil, Tatlar köyü mevkisinde A.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada 04 ABA 431 plakalı otomobilde bulunan Ömer Mahir A. hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki S.A, S.A. ve Y.A. yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Çocuğun cenazesi de incelemenin ardından morga götürüldü.

Bir süre kapatılan otoyolun Ankara istikametinde ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

ETİKETLER
Bolu Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
17:49
Belçika'da askeri hava üssünde 4 dron daha tespit edildi
17:27
Bakan Fidan: Barış için elimizi taşın altına koymaya hazırız
16:45
Direksiyon başına alkollü geçti, ehliyetine 2041'e kadar el konuldu
16:18
Bakan Tekin: 2002'den itibaren 13 bin öğrenciyi yurt dışına gönderdik
16:04
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı
Tahtalı Barajı, tarihinin en düşük seviyesinde
Tahtalı Barajı, tarihinin en düşük seviyesinde
FOTO FOKUS
Yolculuklarını çekerken işte böyle kaza yaptılar
Yolculuklarını çekerken işte böyle kaza yaptılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ