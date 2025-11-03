Duman 19.5ºC Ankara
İHA 03.11.2025 14:41

Yolculuklarını çekerken işte böyle kaza yaptılar

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde bir grup genç, seyir halindeyken yolculuklarını çekmek isteyince kendi kazalarını kayıt altına aldı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza Kocaköy ilçesine bağlı Günalan Mahallesi’nde meydana geldi. Römorkta erzak taşıyan 4 genç, yolculuklarını çekmek için telefonlarına sarıldı. Eve dönüş sırasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör römorku ile birlikte devrildi.

Kazada araçta bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye nakledildi.

Kaza anı, yolu çeken gençlerin cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
Cep Telefonu Diyarbakır Trafik Kazası
