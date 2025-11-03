Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonuna kadar yurdun büyük bölümü parçalı ve az bulutlu, Marmara, Kıyı Ege yağışlı geçecek.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren kuzey ve batı kesimlerde biraz azalacağı tahmin ediliyor.

Hafta boyunca günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 21, İstanbul'da 20, İzmir'de 25, Antalya'da 27, Adana'da 32, Diyarbakır'da 25, Samsun'da 20, Erzurum'da 15 derece civarında seyredecek.