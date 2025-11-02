Açık 11.5ºC Ankara
DHA 02.11.2025 21:50

Edirne'de 2 tır ve 3 otomobilden zincirleme kaza: 1 ölü

Edirne'de 2 tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edirne'de 2 tır ve 3 otomobilden zincirleme kaza: 1 ölü
[Fotograf: DHA]

Edirne'den Lalapaşa istikametine giden tır, önündeki bir başka tırı sollamaya çalıştığı sırada, lastiği patladı.

Lastiği patlayan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarken, motoru yerinden çıkıp, arkadan gelen otomobilin üstüne düştü.

Edirne'de 2 tır ve 3 otomobilden zincirleme kaza: 1 ölü

Lastiği patlayan tır, ilk çarpışmanın ardından hızını alamayarak yine karşı yönden gelen Bulgaristan plakalı tırla çarpıştı. Bu sırada otomobil de Bulgaristan plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde takla atan otomobildeki Ersin Soyaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edirne Trafik Kazası
OKUMA LİSTESİ