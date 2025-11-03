Açık 8ºC Ankara
Türkiye
AA 03.11.2025 02:51

Beyoğlu'nda yangın çıkan binada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Beyoğlu'nda yangın çıkan 2 katlı binanın bodrum katında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Beyoğlu'nda yangın çıkan binada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Bülbül Mahallesi Kireçhane Sokak'taki 2 katlı binanın bodrum katında ilk belirlemelere göre elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman kısa sürede binayı sararken, üst katlarda oturan 4 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta oksijen tedavisi uygulanırken, 1 kişi hastaneye sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul Yangın
