03.11.2025 10:58

İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız: İstanbul'u dört bir yandan izliyoruz

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce suçla mücadele kapsamında yeni oluşturulan gece görüşlü, termal kameralı ve nesne takip özellikli dron filosu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın katılımıyla tanıtıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız: İstanbul'u dört bir yandan izliyoruz

Suçla mücadelede İstanbul'u dört bir yandan izlediklerini belirten Yıldız, "İstanbul'u gözlerimiz kapalı değil, birçok noktada kent güvenlik yönetim sistemi kameralarımızla, insansız hava araçları kameralarımızla, yüz tanıma kameralarımızla dört bir yandan izliyoruz. Kısacası havadan denetliyor, karadan müdahale ediyoruz" dedi.

Yıldız, "Suça karışan motosiklet takibinde, toplumsal olaylarda veya trafik ihlallerinde, turizm açısından hanutçulukla mücadelede, Beyoğlu'nda, Taksim'de, Galata'da, Sultanahmet'te İHA'larımızı kullanıyoruz" diye konuştu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, suçla mücadelede teknolojiyi etkin şekilde kullanmak için yeni bir adım attı. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın talimatıyla 39 ilçede eş güdümlü şekilde görev yapacak gece görüşlü, termal kameralı, hoparlörlü ve spot ışıklı dron filosu kuruldu. Suçla mücadelede dronları devreye alan İstanbul polisi, özellikle motosikletle suç işleyenlerin takibinde ve kurşunlama olaylarının aydınlatılmasında dron desteğiyle fark oluşturmayı hedefliyor.

"Motosiklet ya da araç otomatik olarak takip edilebiliyor"

Bu kapsamda yeni nesil dronlar hem gece hem gündüz operasyonlarında kullanılabilecek şekilde donatıldı. Üzerlerinde bulunan termal ve gece görüş özelliği sayesinde karanlık ortamlarda bile hareket eden şüpheliler tespit edilebiliyor. Hoparlör sistemleri ile anons yapılabiliyor, spot ışıklarıyla alan aydınlatması sağlanabiliyor. Ayrıca nesne takip sistemi sayesinde, seçilen motosiklet ya da araç otomatik olarak takip edilebiliyor. Dronların; kurşunlama olayları başta olmak üzere asayiş olayları, kural ihlalleri, hanutçuluk ve tarihi alanların korunması gibi birçok alanda aktif olarak kullanılması hedefleniyor.

"Olaylara müdahale süremizi kısaltarak kamu düzenine önemli katkı sağlıyoruz"

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, `İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak şehrimizin kalbi, medeniyetimizin mirası İstanbul'umuzun tarihi surlarında, tarihi yarımadada insansız hava araçlarımızla asayiş ve huzur uygulamasındayız. İnsansız hava araçları, geniş alanları kısa sürede taraması, olayları anlık izleyebilmesi sayesinde, olaylara müdahale süremizi kısaltarak kamu düzenine önemli katkı sağlıyoruz. Bu çerçevede ilk olarak, İHA personeli anlamında İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz personelimizi eğittik. Bugün aynı zamanda Fatih ilçesinde Sur’larda da uygulamalar yaptık. Kültürel mirasımızı korumak adına da İHA teknolojisinden de faydalanıyoruz. Arkadaşlarımızda sahada uygulamalarımıza başladı. Bu uygulamalarımızı 39 ilçemizde sürdüreceğiz` dedi.

"Polisin olduğu her alanda İHA teknolojisinden faydalanıyoruz"

Yıldız, `Polisin olduğu her alanda İHA teknolojisinden faydalanıyoruz. Örnek verecek olursak, suça karışan motosiklet takibinde, toplumsal olaylarda veya trafik ihlallerinde, turizm açısından malumunuz hanutçulukla mücadelede, Beyoğlu'nda, Taksim'de, Galata'da, Sultanahmet'te İHA’larımızı kullanıyoruz` dedi.

Yıldız, `Şairin dediği gibi, İstanbul'u gözlerimiz kapalı değil, birçok noktada kent güvenlik yönetim sistemi kameralarımızla, insansız hava araçları kameralarımızla, yüz tanıma kameralarımızla İstanbul'u dört bir yandan izliyoruz. Kısacası havadan denetliyor, karadan müdahale ediyoruz` dedi.

'İstanbul'u çok sevdiğinizi biliyoruz. İstanbul ile ilgili ne söylemek istersiniz’ sorusu üzerine Yıldız, `İstanbul'u şöyle ifade edeyim üstadın tabiriyle, ‘İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul, İstanbul.’ İstanbul'a hizmet etmek hakikaten büyük şeref ve onur` dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız: İstanbul'u dört bir yandan izliyoruz

