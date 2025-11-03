Duman 19.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 03.11.2025 15:40

Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, İzmir ve çevre illerde hissedildi.

Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde deprem
[Fotograf: TRT Haber]

Sındırgı'da geçtiğimiz hafta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Depremin 11,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Sarsıntı, İstanbul, Bursa, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

"Olumsuz bir durum yok"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından depremin ardından açıklama yaptı.

Ustaoğlu, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamış ve çalışmalar devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur" dedi.

AFAD da Sındırgı merkezli 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı.

AFAD'ın açıklaması şu şekilde:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 15.35’de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız"

ETİKETLER
Balıkesir Deprem İzmir Son Dakika
Sıradaki Haber
Yolculuklarını çekerken işte böyle kaza yaptılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:22
Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü
16:18
Bakan Tekin: 2002'den itibaren 13 bin öğrenciyi yurt dışına gönderdik
16:04
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı
15:24
Gazze'deki mezarlıklarda, yerlerinden edilen Filistinliler ölülerle yan yana yaşıyor
15:05
15 Aralık "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edildi
16:07
İstanbul'da Gazze Zirvesi başladı
Han Yunus'taki diyaliz merkezi Türk derneklerinin desteğiyle yeniden hizmete açıldı
Han Yunus'taki diyaliz merkezi Türk derneklerinin desteğiyle yeniden hizmete açıldı
FOTO FOKUS
Yolculuklarını çekerken işte böyle kaza yaptılar
Yolculuklarını çekerken işte böyle kaza yaptılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ