Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Sındırgı'da geçtiğimiz hafta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Sarsıntı, İstanbul, Bursa, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

"Olumsuz bir durum yok"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından depremin ardından açıklama yaptı.

Ustaoğlu, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamış ve çalışmalar devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur" dedi.

AFAD da Sındırgı merkezli 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı.

AFAD'ın açıklaması şu şekilde:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 15.35’de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız"