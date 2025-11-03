Duman 17ºC Ankara
İHA 03.11.2025 16:37

Direksiyon başına alkollü geçti, ehliyetine 2041'e kadar el konuldu

Tekirdağ'da yapılan denetimlerde, 1.65 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü hakkında işlem yapıldı. Sürücünün ehliyeti, 2041 yılına kadar iptal edildi.

Direksiyon başına alkollü geçti, ehliyetine 2041'e kadar el konuldu

Ceza işlemi, sabah saat 10.00 sıralarında Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Caddesi üzerinde gerçekleşti. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim sırasında durdurulan 53 EE 855 plakalı aracın sürücüsü İ.Ç.'nin yapılan alkol testinde 1.65 promil alkollü olduğu belirlendi.

Yapılan kontrollerde sürücüye 36/3-B, 46/2 ve 48/5 maddelerinden toplam 67 bin 465 Türk lirası idari para cezası uygulanırken, ehliyeti 2041 yılına kadar iptal edildi.Araç sahibine de 34/B maddesi gereğince işlem yapılırken, araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Trafik ekipleri, alkollü araç kullanımına yönelik denetimlerin kent genelinde aralıksız sürdüğünü belirtti.

Tekirdağ Denetim Polis
