Çok Bulutlu 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.11.2025 20:06

Kocaeli'de kolonlarında çatlak oluşan 3 katlı bina tahliye edildi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 3 katlı bina, kolonlarında çatlak oluştuğu gerekçesiyle tedbir amacıyla boşaltıldı. Binadan tahliye edilenler de ekipler tarafından belediyenin sosyal tesislerine yerleştirildi.

Kocaeli'de kolonlarında çatlak oluşan 3 katlı bina tahliye edildi

Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak'ta bulunan 4 daireli 3 katlı apartmanın kolonlarında çatlaklar oluştuğu ihbarı üzerine bölgeye polis, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler sokakta güvenlik önlemi alarak, binada inceleme başlattı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İncelemelerini tamamlayan ekipler, kolonlarında çatlaklar gördükleri binanın mühürlenmesine karar verdi.

Binadan tahliye edilen 15 kişi Büyükşehir Belediyesinin Balyanoz Koyu Sosyal Tesislerine yerleştirildi.

Ekipler, çevredeki diğer binalarda da incelemelerini sürdürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Kocaeli
Sıradaki Haber
Direksiyon başına alkollü geçti, ehliyetine 2041'e kadar el konuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:12
İşgalci İsrail, Gazze'den alıkoyduğu bazı Filistinli esirleri serbest bıraktı
20:48
Fethiye’de paraşüt kazası: Rus turist hayatını kaybetti
20:44
Kantinden döner yediler, hastanelik oldular
20:49
Nepal'deki Yalung Ri Dağı'nda çığ düşmesi sonucu 7 kişi öldü
19:52
İÜ Rektörü Zülfikar: 6 asırlık üniversitenin ve mezunlarının onurunu koruduk
20:09
Oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti
Tahtalı Barajı, tarihinin en düşük seviyesinde
Tahtalı Barajı, tarihinin en düşük seviyesinde
FOTO FOKUS
Dolandırıcıların "beğeni butonu" tuzağı
Dolandırıcıların "beğeni butonu" tuzağı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ