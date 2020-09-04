Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kanalizasyona düşen çeyrek altınlar için yolu kazdılar
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da evinde temizlik yapan bir kadın altınlarını klozete düşürdü. Haber verilmesi üzerine kanalizasyon hattında kazı yapan BUSKİ ekipleri, 7 çeyrek altını bularak sahibine teslim etti.
Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi’nde bir kadın, evinde temizlik yaptığı sırada, boynundaki kurdeleye takılı 7 çeyrek altını klozete düşürdü.
Telaşa kapılan kadın, belediye ekiplerini arayarak yardım istedi.
BUSKİ ekipleri kazı yaptı
İhbar üzerine harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İşletmesi (BUSKİ) ekipleri, apartmanın kanalizasyon giderlerinin bulunduğu alanda, kazı çalışması gerçekleştirdi.
Yoğun uğraşlar sonucunda ekipler tarafından bulunan 7 çeyrek altın sahibine teslim edildi.
Etiketler: klozete düşen altın bursa büyükşehir belediyesi bursaSon Güncelleme: 4 Eylül 2020 Cuma 17:47
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