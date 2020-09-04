Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler kapsamında COVID-19 tedbirlerine aykırı davranan 5 iş yerini kapattı.

İş yerlerinin kapısına "Bu iş yeri COVID-19 kurallarına uymadığı için 1 gün süre ile kapatılmıştır" yazısı asan ekipler, uyarılara uyulmaması durumunda yaptırımların devam edeceğini belirtti.

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Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, vatandaşların sağlığını önemsediklerini ve denetimlerin titizlikle devam edeceğini anlatarak, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İSDEM sistemi ile denetimlerin tek çatı altında kontrol edildiğini söyledi.

Denetimler aralıksız sürecek

Ekiplerin 10 günde 5 bin 817 denetim gerçekleştirdiğini ve bu denetimlerde 154 ihlalin gerçekleştiğini tespit ettiklerini vurgulayan Koç, önümüzdeki süreçlerde de denetimlerin aralıksız devam edeceğini ve kural ihlali yapan iş yerlerine gerekli idari ve cezai işlemlerin uygulanacağını aktardı.