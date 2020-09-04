Haber Giriş: Kaynak: AA
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 20.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri, olumsuz hava koşulları yüzünden programdan çıkarıldı.
Etiketler: BUDO budo seferleri budo seferleri iptal iptal seferlerSon Güncelleme: 4 Eylül 2020 Cuma 17:42
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