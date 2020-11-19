Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 09:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kamyonun çarptığı ağaç minibüsün üstüne devrildi
İstanbul Ümraniye'de malzeme yüklü kamyon geri manevra yaparken kaldırımdaki ağaca çarptı. Ağaç, park halindeki bir minibüsün üzerine yıkıldı. O anlar kameralara yansıdı.
Kazım Karabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi üzerinde, kamyon sürücüsü Hacı Balcıoğlu geri manevra yaparken ağaca çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle ağaç park halindeki minibüsün üzerine devrildi.
Ağacın parçaları minibüsün ön camından girdi.
Minibüsün boş olması olası faciayı önledi
Bu sırada minibüste ve yakınında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye devrilen ağacı keserek minibüsün üzerinden kaldırdı.
Ağacın devrilme anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye görüntülendi.
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