Kazım Karabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi üzerinde, kamyon sürücüsü Hacı Balcıoğlu geri manevra yaparken ağaca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ağaç park halindeki minibüsün üzerine devrildi.

Ağacın parçaları minibüsün ön camından girdi.

Minibüsün boş olması olası faciayı önledi

Bu sırada minibüste ve yakınında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye devrilen ağacı keserek minibüsün üzerinden kaldırdı.

Ağacın devrilme anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye görüntülendi.