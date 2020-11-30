Diyarbakır-Eğil kara yolunda 4 gün önce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin durdurmak istediği kamyonetin polis aracına çarpmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden kamyonet sürücüsünün de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Polisin yaralanmasına neden olan zanlıyla tutuklanan diğer şüphelilerin akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren yaralı polis N.O'nun hayati tehlikesi devam ediyor.

Aracı ekiplerin üzerine sürdü

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 gün önce Diyarbakır-Elazığ kara yolunda takibe aldıkları kamyoneti durdurmaya çalışmış, sürücü aracını polis ekiplerinin üzerine sürmüştü.

Olayda ekip aracındaki 3 polis memurundan Kıdemli Başpolis N.O. ağır yaralanmıştı.

Kazanın ardından kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması için Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatılmış, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.