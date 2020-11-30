Edirne'de, boş yoğun bakım yatağı bulunmadığına dair iddialara Edirne Sağlık Müdürlüğü'nden yalanlama geldi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun bakım doluluk oranının Edirne Valiliği'nin koordinasyonunda alınan ek tedbirlerle birlikte yüzde 76,3 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Korona ve korona dışı yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların yoğun bakım hizmetleri herhangi bir aksama olmaksızın tüm sağlık çalışanlarımızın üstün gayretleri ile sorunsuz bir şekilde devam etmektedir."