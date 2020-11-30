Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76,3
Edirne Sağlık Müdürlüğü, kentteki yoğun bakım yatağı doluluk oranının yüzde 76,3 olarak açıkladı.
Edirne'de, boş yoğun bakım yatağı bulunmadığına dair iddialara Edirne Sağlık Müdürlüğü'nden yalanlama geldi.
İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun bakım doluluk oranının Edirne Valiliği'nin koordinasyonunda alınan ek tedbirlerle birlikte yüzde 76,3 olduğu bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Korona ve korona dışı yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların yoğun bakım hizmetleri herhangi bir aksama olmaksızın tüm sağlık çalışanlarımızın üstün gayretleri ile sorunsuz bir şekilde devam etmektedir."
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Bilim Kurulu
Son Haberler
- 14:50
- 14:37
- 14:32
- 14:50
- 14:39
Sıradaki Haber
Palamut erken kaçtı, hamsi bereketli geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz