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Türkiye
AA 22.10.2024 01:20

Kamyonet tıra çarptı: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi ağır yaralandı.

Kamyonet tıra çarptı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]

A.Ç. yönetimindeki kamyonet, Sakarya Hendek geçişi İstanbul istikameti Yeniköy mevkisinde önünde seyreden A.K. idaresindeki tıra çarptı.

Çapmanın etkisiyle tırın kasasının altına giren kamyonetteki sürücü A.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan E.E.E. bulundukları yerde sıkıştı.

Otoyol Jandarma, Karayolları ve sağlık ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralı 2 kişi Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonet tıra çarptı: 2 yaralı

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü A.K. ise ifade vermek üzere Jandarma karakoluna götürüldü.

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