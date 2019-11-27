Olay, Bahçelievler Basın Ekspres Yolu İkitelli istikametinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 06 GA 7751 plakalı Hüseyin Kartal yönetimindeki hafriyat kamyonu, Yenibosna mevkiinde, öndeki aracın yavaşlaması sonucu ani fren yaptı.

O sırada kamyonda bulunan, yağmur nedeniyle çamurlaşmış toprak aynı istikamette ilerleyen Zeki Erdem yönetimindeki 34 AG 0465 plakalı otomobilin üzerine ve yola döküldü.

Camı açık olan otomobil ve sürücüsünün üstü çamur oldu. Yola dökülen çamur nedeniyle Basın ekspres yolunda trafik durma noktasına geldi. Belediye ekiplerinin çamuru temizleme çalışmaları sırasında trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Ekiplerin çamur dökülen aracı ve yolu su ile yıkamasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: DHA