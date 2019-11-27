Kar yağışının en fazla olduğu ve kış mevsiminin en uzun sürdüğü kentlerinin başında gelen Erzurum'da, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte Palandöken Dağı'ndaki bazı kayak pistlerine suni kar püskürtülerek sezona hazır hale getiriliyor.

Akşam saatlerinden başlayıp sabaha kadar suni karlama çalışmalarının sürdürüldüğü Palandöken, aralık ayının ilk haftasında yeni kayak sezonuna "merhaba" diyecek.

Aydınlatılmış pistleri sayesinde gece kayağının da yapıldığı ve çok sayıda turistin kış sezonunda tercih ettiği kayak merkezinde, misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması için adeta hummalı çalışma yürütülüyor.

Kaynak: AA