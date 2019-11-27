Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu Amfibi Deniz Piyade Tugayı, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin jeostratejik konumu ve deniz aşırı menfaatlerinin korunmasının yanı sıra karada da terör örgütlerine karşı önemli rol oynuyor.

Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığında görevli amfibi deniz piyadeleri, birliğe katıldıkları andan itibaren, fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için çeşitli alanlarda özel eğitim alıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Timsah" olarak adlandırılıyor

Amfibi timi, özel görevlere yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra spor ve atış konusunda da "üst düzeyde" yetiştiriliyor.

Amfibi deniz piyadeleri, su içinde de karadaki kadar hızlı hareket edebilmeleri ve görüntüleri dolayısıyla "timsah" olarak adlandırılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Güne sporla başlayan amfibi deniz piyadeleri, eğitimlerini özel eğitim alanları ve denizde sürdürüyor. Güç, kondisyon geliştirme parkurunda fiziki dayanıklılık konusunda eğitilen askerler, atış konusunda da en iyisi olmaları için özenle yetiştiriliyor.

Komando eğitiminden geçen "timsahlar", bottan hareket halindeki gemiye çıkma, halatla helikopterden inme, kaçma-kurtulma, her türlü arazi şartlarında hayatta kalma, ileri düzey yüzme gibi eğitimleri de icra ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Birbirinden zorlu eğitimler

Amfibi deniz piyadeleri, Suriye'de Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinde, Hakkari'de, Afganistan ve Doğu Akdeniz'de aktif olarak görev yapıyor.

Deniz piyadelerinin komando, meskun mahal, suyun içinde yaralı tahliyesi, çeviklik, stres altında atış, denizden karaya çıkarma, hareketli platformda atış gibi birbirinden zorlu eğitimini görüntülendi.

[Fotoğraf: AA]

Ateşli silahlarını eğitim alanında ustalıkla kullanan amfibi timleri, gerçekleştirdikleri meskun mahal operasyonunda senaryo gereği içerisinde terör hedeflerinin bulunduğu binaya hızlıca ulaştı. Gerekli güvenlik önlemini aldıktan sonra kapıyı patlatarak içeri giren timler, daha sonra buradaki hedefleri hızlıca etkisiz hale getirdi.

Hedefleri tam isabet vurdu

Amfi timleri, uzun mesafedeki küçük hedeflerini belirlenen noktalardan tam isabet vurdu. Parkur faaliyetlerini de başarıyla geçen timler, denizde manevra kabiliyeti yüksek botlarla çıkarma yaparken, karada da görevlerini başarıyla icra etti.

[Fotoğraf: AA]

Stres altındayken bile hedefleri 12'den vurmayı başaran "timsahlar", helikopterden karadaki hedefi keskin nişancı atışıyla isabetle vurdu. Tank çıkarma gemileriyle düşman kıyısına yaklaşan timsahlar, gemide Deniz Piyade Andı'nı okuyarak motive oldu ve kapakların açılmasıyla hücuma geçti.

Deniz piyadeleri, "ayakta kalan ölür" sloganıyla düşman hattında sürünerek ve kısa süreli ayakta kalarak ilerledi ve hedefleri yok etti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda adaya ilk onlar ayak bastı

1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nda adaya ilk ayak basan deniz piyadeleri, amfibi harekatların yanı sıra insani yardım, barışı destekleme ve sivillerin tahliyesi gibi faaliyetlerde de etkin görev yapıyor.

Amfibi Deniz Piyade Tugayı Muharebe Destek Tabur Komutanı Deniz Piyade Yarbay Bülent Özarslan, bu birliğin milletin huzur ve refahı, ülkenin bölünmez bütünlüğü için Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde mavi vatanın hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla 1968'de Gölcük'te kurulduğunu, 1977'de ise Foça'ya intikal ettiğini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

İç güvenlik harekatı, insani yardım, barışı koruma

Üç tarafı denizlerle çevrili vatan topraklarını savunmakla görevli Türk Silahlı Kuvvetlerinin karada ve denizde aynı anda görev yapan tek birliği olduklarını söyleyen Özarslan, şöyle konuştu:

"Ana faaliyet sahamız amfibi harekat olup ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda komando harekatı, iç güvenlik harekatı, muharip olmayanların tahliyesi, insani yardım, barışı koruma ve buna benzer birçok faaliyet alanında görev yapıyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Özarslan, piyadelerin her görevi başarıyla yerine getirdiğini vurgulayarak, "Komutanlığımız halihazırda Hakkari'de terörle mücadele, Suriye'de Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatlarında, Afganistan'da kararlı destek misyonu barışı destekleme, Arnavutluk'ta insani yardım harekatı ile Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Doğu Akdeniz'de platform koruma görevlerini icra etmeye devam ediyor" dedi.

Kaynak: AA