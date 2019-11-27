Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme, 10 Temmuz 2014'te çıkarılan "Deniz Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği"nin yerini aldı. Düzenlemeyle, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda ortaya çıkan yenilik ve gelişmelere uyum sağlanması, denizde meydana gelen kaza ve olayların araştırmalarıyla incelemelerinin etkin ve uluslararası standartlarda yapılması hedeflendi.

Buna göre, daha önceki yönetmeliğin kapsamı dışında kalan askeri ve kamuya ait hizmet gemilerinin sivil gemilerle karıştıkları kazaların incelenmesi de bundan sonra Bakanlığa bağlı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığının sorumluluğunda olacak.

Türk bayraklı gemilerin karıştığı ciddi kazaların incelenmesi zorunlu

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası düzenlemelerin öncelikle yerine getirilebilmesi için uluslararası sefer yapan Türk bayraklı gemilerin karıştığı tüm "çok ciddi" deniz kazalarının incelenmesi zorunlu hale getirildi.

Türk bayraklı ticaret gemilerinin Türk deniz yetki alanları dışında kazaya uğraması durumunda, kaza incelemesinin kıyı devleti tarafından yapılması için gerekli onay Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığından alınacak.

Yabancı bayraklı ve uluslararası sefer yapmayan Türk bayraklı gemilerde yaşanan "çok ciddi" kazalar ile "ciddi" kazaların incelemesi, gerçekleştirilecek değerlendirmeye göre Başkanın onayıyla yapılabilecek.

Üniversitelerden de destek istenebilecek

Yönetmelikle deniz kaza ve olaylarında görevlendirilen uzmanların niteliklerine ilişkin de bazı değişiklikler yapıldı.

Uzmanlar, kazalarda gerektiğinde üniversiteler ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlardan bilimsel ve teknik konularda destek isteyerek, test, muayene, simülasyon veya hesaplama yapılmasını talep edebilecek. Gerektiğinde uzmanlar temel veya tazeleme eğitimi için yurt dışına gönderilebilecek.

Kaynak: AA