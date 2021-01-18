Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesine bağlı Kırıntılı Mahallesi kırsalına kamp yapmak için giden 8 kişi, cumartesi günü aniden bastıran tipi ve şiddetli kar yağışı nedeniyle donma tehlikesi yaşadı.

8 kişi, geceyi mağara şeklindeki bir oyuğa sığınarak geçirdi.

Gece 8 kişinin kayıp haberini alan Kırıntılı Mahalle Muhtarı Mahmut Demirtaş, Menekşe mevkiine iki kez traktör yollasa da şahıslara ulaşamadı.

Bu sabah şahısları bulmak için harekete geçen jandarma ekipleri ve köylüler, karla kapanan yolları iş makineleriyle açıp 8 kişiyi Menekşe mevkii üstlerinde buldu. Jandarma tarafından köye getirilen 8 kişiye sıcak çorba ve çay ikram edildi.

Şahısların yolda kalan araçları da traktörle kurtarılıp köye getirildi.

Yaklaşık 30 bin liraya idari para cezası uygulandı

Ferhat Ülgen, Hamza Yücer, Halit Yücer, Mücahit Yücer, Muhammed Usame Özdemir, Yakup Çoşar, Abdulhamit Yücer ve Abdullah Şenyiğit isimli kişilere, kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle yaklaşık 30 bin lira idari para cezası uygulandı.

8 şahıs, yapılan işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından evlerine gönderildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

"Yaylada 1 metreden fazla kar var"

Olayla ilgili konuşan Kırıntılı Mahalle Muhtarı Mahmut Demirtaş, "Arkadaşlar Cuma günü yaylaya çıkıp mahsur kalmışlar, dün beni saat 16.00 gibi arayıp yardım istediler. Bizde gerekli yerlere bildirdik gece bir traktör gönderdik ama başarılı olamadık. Yaylada 1 metreden fazla kar var. Gece birini kurtarabildik bu gün yollar açıldı. Çok şükür arkadaşları aşağıya indirdik." dedi.