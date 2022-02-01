Atatürk Caddesi'nde seyreden dolmuş şoförü, aracın kontrolünü kaybederek tramvay direğine çarptı.

Fenalaşan şoförü gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Kalp masajıyla müdajale edildi

Bu sırada yoldan geçen bir sağlık çalışanı, kalp krizi geçirdiğini tespit ettiği şoföre ilk müdahaleyi yaptı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran şoförü kalp masajıyla hayata döndürdü.

Kalbi yeniden çalışmaya başlayan şoför, sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.