Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 09:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kalp krizi geçiren şoföre ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlıkçı yaptı
Bursa'da direksiyon başında kalp krizi geçiren dolmuş şoförü tramvay direğine çarptı. İlk müdahaleyi tesadüfen yoldan geçen sağlıkçı yaptı. Kalp masajıyla hayata dönen şoförün tedavisi sürüyor.
Atatürk Caddesi'nde seyreden dolmuş şoförü, aracın kontrolünü kaybederek tramvay direğine çarptı.
Fenalaşan şoförü gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Kalp masajıyla müdajale edildi
Bu sırada yoldan geçen bir sağlık çalışanı, kalp krizi geçirdiğini tespit ettiği şoföre ilk müdahaleyi yaptı.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran şoförü kalp masajıyla hayata döndürdü.
Kalbi yeniden çalışmaya başlayan şoför, sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Kalp Sağlığı Trafik Kazası
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