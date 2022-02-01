Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Manisa, Ankara, Kırıkkale, Sivas, Tokat, Bingöl çevreleri ile Erzurum'un güney ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın kuzey ve batısı ile kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya çevreleri, Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Muğla ve Gökçeada çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

45 il için 'sarı' 2 il için 'turuncu' uyarı

Fırtına

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ile Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak'ta beklenen fırtınadan dolayı "sarı" uyarı yapıldı.

Sağanak

Sağanak beklenen Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne için "sarı", gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar beklenen Çanakkale ve Muğla için ise "turuncu" uyarı verildi.

Çığ tehlikesi

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Ağrı, Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Matalya, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Bayburt, Şırnak, Bartın, Ardahan, Karabüs, Düzce illerinde ise beklenen çığ hadisesine ilişkin "sarı" uyarı yapıldı.