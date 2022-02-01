Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 05:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: TRT Haber]
Van'ın Tuşpa ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.54'te Van'ın Tuşpa ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
12.87 kilometre derinlikteki depremin ardından, saat 05.25'te aynı noktada 3.5 büyüklüğünde bir artçı deprem kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 1, 2022
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 01.02.2022, 04:54:12 TSİ
Enlem : 38.9201 N
Boylam : 43.4885 E
Derinlik : 12.87 km
Detay : https://t.co/TsnaiYsRHf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Son Haberler
- 04:51
- 04:08
- 04:25
- 03:15
- 03:04
Sıradaki Haber
Kırıkkale'de soba zehirlenmesi: 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz