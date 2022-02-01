Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 04:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kırıkkale'de soba zehirlenmesi: 9 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: DHA]
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4'ü çocuk 9 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Çerikli Kasabası'nda meydana gelen olayda, aynı evde yaşayan Mürşide Bağcı, Tuğba Bağcı, Mürsel Doğruöz, Çiler Doğruöz, Demet Demirel, 13 yaşındaki Recep Aslan Bağcı, 5 yaşlarındaki Erdem Bağcı ile Eymen Said Demirel ve 3 yaşındaki Elif Yağmur Demirel, gece saatlerinde rahatsızlandı.
Fenalaşan aile üyelerinin ihbarı üzerine eve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, evde yaptıkları kontrolde evdeki 9 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.
Zehirlenen 9 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Kırıkkale Soba Zehirlemesi
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