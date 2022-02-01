Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 03:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ödemiş'te tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde müstakil evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Yazlı Mahallesi'nde Mustafa Sezgin'e ait tek katlı evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında evde maddi hasar meydana geldi.
Yangının Mustafa Sezgin ve ailesinin misafirlikte olduğu esnada çıktığı öğrenildi.
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