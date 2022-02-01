Erzincan-Sivas karayolunun İmranlı-Altköy ile Kuzkoy-Gemecik köyleri arasındaki fırtına ve tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfırı inmesi sebebiyle karayolu her iki taraftan araç trafiğine kapatıldı.

Çok sayıda sürücü araçlarını park ederek yolun açılmasını bekledi.

Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile trafik müdürlüğü ekipleri, araçlarında yolun ulaşıma açılmasını bekleyen sürücü ve yolculara çorba ikramında bulundu.