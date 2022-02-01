Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 09:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Jandarmadan yolda kalanlara çorba ikramı
[Fotoğraf: DHA]
Kar nedeniyle kapanan Erzincan-Sivas karayolunun açılmasını bekleyen sürücü ve yolculara, jandarma ekipleri çorba ikram etti.
Erzincan-Sivas karayolunun İmranlı-Altköy ile Kuzkoy-Gemecik köyleri arasındaki fırtına ve tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfırı inmesi sebebiyle karayolu her iki taraftan araç trafiğine kapatıldı.
Çok sayıda sürücü araçlarını park ederek yolun açılmasını bekledi.
Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile trafik müdürlüğü ekipleri, araçlarında yolun ulaşıma açılmasını bekleyen sürücü ve yolculara çorba ikramında bulundu.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Erzincan Sivas
Son Haberler
- 10:35
- 10:44
- 10:40
- 10:46
- 10:31
Sıradaki Haber
Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz