Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 06:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA, İHA
Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Fabrikanın deposunda başlayan ve kısa sürede fabrika içersine yayılan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu, yangın büyümeden kontrol altına alındı, yanan atık malzemeler söndürüldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Geri Dönüşüm İtfaiye Kocaeli Yangın
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