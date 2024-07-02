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Türkiye
TRT Haber 02.07.2024 08:56

KALKAN-25 operasyonlarında 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı

Bakan Yerlikaya, düzensiz göçle mücadele kapsamında düzenlenen KALKAN-25 operasyonlarında, 100 operasyon gerçekleştirildi. Yakalanan 149 göçmen kaçakçısı organizatöründen 42'si tutuklandı. 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı.

KALKAN-25 operasyonlarında 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftadır yurt genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen KALKAN-25 operasyonunun ayrıntılarını paylaştı.

Yerlikaya, provokatörlere izin vermeyeceklerini söyleyerek, "Milli menfaatlerimiz doğrultusunda; kamu düzeni ve güvenliğimizden asla taviz vermeden, insan haklarına, hukuka, medeniyet değerlerimize uygun olarak göç ile aralıksız mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz" dedi.

 

Son 1 haftadır süren 'KALKAN-25' operasyonlarında, 100 operasyon gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, 149 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

Yakalanan organizatörlerden 42 kişi tutuklandı, 21'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı.

Bakan Yerlikaya, "Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı" dedi.

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Ali Yerlikaya Düzensiz Göçmenler
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