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Türkiye
DHA 02.07.2024 06:54

4 ilde kripto üzerinden dolandırıcılık: 9 tutuklama

Aydın merkezli 4 ilde bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama suçlarını örgütlü olarak işleyen şebekeye düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlem hacminin 9 milyar 411 milyon lira olduğu belirlendi. Mahkemeye çıkartılan 9 şüpheli tutuklandı.

4 ilde kripto üzerinden dolandırıcılık: 9 tutuklama
[Fotograf: DHA]

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama suçlarını örgütlü olarak işleyen şebekeye yönelik Aydın merkezli İstanbul, Mardin ve Iğdır'da dün sabah operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı. 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

4 ilde kripto üzerinden dolandırıcılık: 9 tutuklama

Kripto üzerinden para aklama

Şüphelilerin çok sayıda sahte sosyal medya hesapları tasarlayıp yayınladıkları, web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden ağlarına, düşürdükleri mağdurlarla öncelikle normal sohbet edip, güven kazanarak mağdurların kişisel verilerini ve fotoğraflarını ele geçirdikleri belirlendi.

Şüphelilerin sonrasında ele geçirmiş oldukları mağdurlara ait kişisel verileri kullanarak oluşturdukları sahte dava, uzlaşma ve icra evraklarını, avukat kimlik fotoğraflarıyla birlikte mağdurlara gönderip, şantaj yaparak 'uzlaşma bedeli', 'avukatlık bedeli', 'dava kapama bedeli' adı altında ödemeler aldıkları tespit edildi.

Mağdurlardan elde ettikleri suç gelirlerini kripto varlıklara çevirerek çok sayıda kripto soğuk cüzdan ve yabancı kripto borsaları arası transfere tabi tutup, karıştırmak suretiyle, izini kaybettirmek ve gayrimeşru kaynağını gizleyerek meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak yoluyla akladıkları da belirlendi.

4 ilde kripto üzerinden dolandırıcılık: 9 tutuklama

56 mağdur tespit edildi

Karmaşık kripto para transfer trafiğinin takibi ve detaylı teknik analiziyle, şüphelilerin izini kaybettirmeyi amaçladıkları şebekeye gizli kripto cüzdanları deşifre edildi. Yurt içi ve dışı kripto varlık sağlayıcıları, bankalar, özel ödeme kuruluşları, internet servis sağlayıcılarından alınan veriler kapsamında MASAK ile koordineli yapılan çalışmalar sonucu, şüphelilerin işlem hacminin 9 milyar 411 milyon 527 bin 142 lira olduğu belirlendi.

Şebekeye hiyerarşik yapısı içerisinde yer alan ve suç faaliyetlerini organize bir şekilde işleyen 11 şüpheliye yönelik yürütülen planlı faaliyet kapsamında 56 mağdur tespit edildi.

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