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Türkiye
AA 04.10.2023 21:14

Kalbinde delik olan Muhammet bebek ambulans uçakla Konya'ya gönderildi

Tokat'ta 2,5 ay önce down sendromlu olarak doğan Muhammet Emir Atala, kalbindeki deliğin tedavisi amacıyla ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi.

Kalbinde delik olan Muhammet bebek ambulans uçakla Konya'ya gönderildi
[Fotograf: AA]

Özkan-Gülten Atala çiftinin bebekleri Muhammet Emir, 2,5 ay önce Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde dünyaya geldi.

Down sendromlu doğan Muhammet Emir bebeğin bir süre sonra kalbinde delik bulunduğu tespit edildi.

Kalbinde delik olan Muhammet bebek ambulans uçakla Konya'ya gönderildi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Muhammet Emir bebeğin ameliyat edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine Muhammet Emir bebeğin Konya Şehir Hastanesine sevki için Sağlık Bakanlığınca Tokat'a ambulans uçak gönderildi.

Ambulansla Tokat Havalimanına getirilen Muhammet Emir bebek, buradan ambulans uçakla Konya'ya gönderildi.

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