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Türkiye
AA 04.10.2023 18:34

Malatya'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Malatya'da düzenlenen silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonlarında, 7 bin 34 sentetik ecza hap ile 1 kilo 14 gram skunk ele geçirildi, olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte farklı tarihlerde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince "silah kaçakçılığı" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin" önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Uyuşturucu operasyonlarında, 7 bin 34 sentetik ecza hap, 1 kilo 14 gram skunk, 47 gram esrar maddesi ile 4 tabanca ele geçirildi, 8 zanlı yakalandı.

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 135 lira, 100 dolar ve 50 avro paraya el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Malatya Silah Kaçakçılığı Uyuşturucu
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