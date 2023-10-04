Sancaktepe'de ölü bulunan 3 kardeş son yolculuğuna uğurlandı

Sancaktepe Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi'nde önceki gün saat 17.00 sıralarında 3 çocuk kaybolmuştu.
Sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerden haber alınamaması üzerine ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.
Aynı mahallede Gülpembe Sokak'ta bulunan inşaattan gelen ihbar üzerine çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonunda 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Berat, Baran ve Batuhan Sağın kardeşlerin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından Sancaktepe Hacı Hakkı Saruhan Cami'ye getirildi.
Cenazeye Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, aile yakınları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.
İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Berat, Baran ve Batuhan Sağın kardeşlerin cenazeleri Yenidoğan Mezarlığına defnedildi.