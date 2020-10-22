Halk arasında Kahverengi Kokarca Böceği olarak bilinen "Nezera viridula", son dönemde İstanbul'da, özellikle Kadıköy'de çoğaldı.

Kokarca böceği, hem kötü kokusu hem de bitkilere verdiği zarar ile vatandaşları bezdirdi.

Kahverengi Kokarca Böceği'nin Gürcistan üzerinden Türkiye'ye girdiği tahmin ediliyor. Türkiye'de ilk kez 2017 yılında Artvin'de görüldü.

Böceğin ekim ayında görülmesinin temel sebebi ortalama hava sıcaklığının düşmesi ve Türkiye'nin sahip olduğu ekosistemden dolayı avcısının olmaması.

Daha çok tarımsal ürünlerle beslenen Kahverengi Kokarca Böceği'nin insanlara zararı olduğuna dair tespit edilmiş bir çalışma yok.

Kahverengi Kokarca böceği, günlük 5 ila 30 kilometre yol kat edebiliyor.

Kahverengi Kokarca böceği ile mücadele daha çok yaz ayı başlarında, yabani bitki ve ağaçların budanmasıyla gerçekleştiriliyor.

Zirai ilaçlar ise diğer yararlı böceklere de zarar vereceği için tercih edilmiyor.