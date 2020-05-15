Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Balat Mahallesi'nde bir kahvehanenin açık olduğu yönündeki ihbar üzerine adrese gitti. İçeride maskeli 12 kişi olduğunu, bunlardan dördünün kumar oynadığını tespit eden polis, 12 kişi hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150'şer TL ceza verildi.

12 kişiye 41 bin lira para cezası

Kumar oynayan 4 kişiye ayrıca biner lira ceza kesildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede bulunan 12 kişiye toplamda 41 bin 800 lira ceza kesilmiş oldu.

Kahvehanenin sahibi serbest bırakıldı

Mühürlü olduğu öğrenilen kahvehanesini açarak işleten işyeri sahibi hakkında ayrıca, "Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Kahvehane tekrar mühürlenirken, adliyeye sevk edilen sahibi serbest bırakıldı.