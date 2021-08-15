Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 Pazar 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'taki orman yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü.
Gedemen Mahallesi Kazmabağları mevkisinde bulunan ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, 5 arazöz ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Yangın, 40 kişilik yer ekibinin destek verdiği çalışmayla yaklaşık bir saatte söndürüldü.
Bir hektarlık alanın zarar gördüğü alanda soğutma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Orman Yangını
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