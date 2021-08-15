Şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta yaşanan sel, önüne kattığını Karadeniz'e taşıdı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde, 40 evin sel sularına kapıldığı Babaçay köyünde, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kayıp ihbarı yapılan vatandaşları arama çalışmalarına devam ediliyor.

Çay içerisinde ve yıkılan evlerin enkazlarında arama yapan ekiplere köy sakinleri de destek veriyor.

Selin yaralarının sarılmaya çalışıldığı köyde hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri de köyde hasarlı evlerde çalışma yürütüyor.

[Fotoğraf: AA]

Abana sahilinde de çalışmalar sürüyor

Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli ekipler, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Abana sahilinde de botla sahil şeridinde arama kurtartma çalışmalarını sürdürüyor.

Bazı vatandaşların yakınlarını ve eşyalarını aramak için sahil kenarında dolaştıkları gözlendi.

Öte yandan, ilçenin sahil şeridi, çay yatağından denize ulaşan ağaç parçaları, su depoları, buzdolabı, oyuncak, terlik, puset gibi çok sayıda eşya ile doldu. Karadeniz sahiline vuran eşyalar, görenleri hüzünlendiriyor.